Події

14:03 01.01.2024

Окупанти обстріляли Дворічну Харківської області, загинув чоловік - поліція

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Чоловік загинув у селищі Дворічній Куп'янського району Харківської області внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у понеділок, 1 січня, о 12:30, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції України в Харківській області.

"У смт Дворічній виявлено тіло чоловіка з осколковими пораненнями. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, яка виявила біля будинку №15 по вулиці Набережній тіло цивільного чоловіка. Загиблий був одягнутий в сині спортивні штани, темно-червону куртку, гумові чоботи, сіру шапку. На теперішній час поліція встановлює особу загиблого та всі обставин події", - йдеться в повідомленні.

Теги: #харківська_область #обстріл

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