Події

07:05 31.12.2023

ССО ліквідували ворожу самохідну гаубицю "Мста-С" на лівобережжі Херсона

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Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували ворожу самохідну гаубицю "Мста-С" на лівобережжі Херсона, повідомляє пресслужба ССО.

"Оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на лівому березі Херсона виявили 152-мм дивізійну самохідну гаубицю "Мста-С". Її ворог намагався замаскувати в лісистій ділянці", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що екіпаж БПЛА оперативно навів і скоригував по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

"Один влучний удар - і у противника поменшало техніки", - зазначили в ССО.

 

 

 

Теги: #техніка #ліквідація #ссо

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