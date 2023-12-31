Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували ворожу самохідну гаубицю "Мста-С" на лівобережжі Херсона, повідомляє пресслужба ССО.

"Оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на лівому березі Херсона виявили 152-мм дивізійну самохідну гаубицю "Мста-С". Її ворог намагався замаскувати в лісистій ділянці", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що екіпаж БПЛА оперативно навів і скоригував по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

"Один влучний удар - і у противника поменшало техніки", - зазначили в ССО.