У Києві в новорічну ніч чергуватимуть понад 450 пожежників

Столичні рятувальники в посиленому режимі працюватимуть у Києві в новорічну ніч - на чергування вийдуть понад 450 пожежників і 120 одиниць пожежно-рятувальної техніки, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Рятувальники у посиленому режимі працюватимуть на варті безпеки громадян. Будемо вдячні кожному мешканцю столиці, які безпечно зустрінуть Новий рік. Дотримуйтесь усіх правил безпеки. Бережіть себе та рідних!", - сказав начальник ГУ ДСНС у Києві Сергій Кривошликов.

Зазначимо, що в столиці в новорічну ніч не змінюватимуть час комендантської години. Вона триватиме, як і зазвичай, з 00:00 до 05:00.