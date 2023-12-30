Події

18:54 30.12.2023

У Києві в новорічну ніч чергуватимуть понад 450 пожежників

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У Києві в новорічну ніч чергуватимуть понад 450 пожежників

Столичні рятувальники в посиленому режимі працюватимуть у Києві в новорічну ніч - на чергування вийдуть понад 450 пожежників і 120 одиниць пожежно-рятувальної техніки, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Рятувальники у посиленому режимі працюватимуть на варті безпеки громадян. Будемо вдячні кожному мешканцю столиці, які безпечно зустрінуть Новий рік. Дотримуйтесь усіх правил безпеки. Бережіть себе та рідних!", - сказав начальник ГУ ДСНС у Києві Сергій Кривошликов.

Зазначимо, що в столиці в новорічну ніч не змінюватимуть час комендантської години. Вона триватиме, як і зазвичай, з 00:00 до 05:00.

 

Теги: #чергування #дснс #новорічна_ніч

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