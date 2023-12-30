Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області

Минулого дня окупанти обстріляли вісім прикордонних громад Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації у зведенні станом на 21:00 п'ятниці.

"Протягом дня російські війська здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигінська громади" - йдеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, у Великописарівській громаді зафіксовано мінометні обстріли (27 вибухів).

По території Краснопільської громади ворог бив із артилерії (12 вибухів) та мінометів (11 вибухів).

У Білопільській громаді був артобстріл (9 вибухів).

У Хотинській громаді був мінометний обстріл (8 вибухів).

Миропільською громадою росіяни скинули 6 хв.

Також було здійснено артобстріл із САУ (2 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи) по Юнаківській громаді, та проведено мінометний обстріл (3 вибухи) по Шалігінській та Есманьській (3 вибухи) громадах.