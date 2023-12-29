Події

19:32 29.12.2023

У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки збільшилася до 30 осіб

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У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки збільшилася до 30 осіб

У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки збільшилася до 30 осіб, також рятувальники ліквідували всі загоряння, що виникли внаслідок ворожого удару, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Дніпро. Зранку ворог завдав масованого ракетного удару по місту. Сталося влучання в торговельний центр, пологовий будинок, житловий сектор та будівлі цивільної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування. Усі загоряння ліквідовано. Загинули шестеро осіб, поранені 30 осіб, з яких одна дитина", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі ДСНС.

На місцях ворожих ракетних ударів працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим.

Раніше було відомо про шістьох загиблих і 28 постраждалих, серед них півторарічна дитина.

Теги: #атака #дніпро #наслідки

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