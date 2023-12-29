В Одесі вже 4 загиблих від російського ракетного удару - ОВА

Чотири людини загинули внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по житлових будинках в Одесі, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Кількість жертв унаслідок російської ранкової ракетної атаки на Одесу зросла до чотирьох. Мої щирі співчуття рідним і близьким", - написав Кіпер у телеграмі.

Раніше він повідомляв про трьох загиблих і 15 постраждалих унаслідок ракетного удару, зокрема двох дітей віком 6 і 8 років. Усі постраждалі наразі отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у важкому стані.

З пошкодженого ударом 17-поверхового житлового будинку врятовано 23 людини. Також в Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей.