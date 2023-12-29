Унаслідок російського обстрілу загинула вчителька із Запоріжжя та пошкоджені десятки навчальних закладів у всій країні - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що внаслідок російського обстрілу в п'ятницю вранці в Запоріжжі загинула вчителька, також пошкоджені десятки навчальних закладів у всій країні: дитячі садки, школи, університети.

"Сьогодні внаслідок чергової терористичної атаки Росії загинули та постраждали люди. Серед жертв - 53-річна вчителька початкових класів з Запоріжжя, яка більшу половину життя присвятила роботі в школі. Щирі співчуття рідним та близьким. Це трагедія для всієї освітянської родини", - написав Лісовий у телеграм-каналі.