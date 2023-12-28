Події

18:35 28.12.2023

Російські окупанти вбили трьох українських військовополонених - ДШВ ЗСУ

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Російські окупанти вкотре навмисне порушили Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Невстановлені особи з числа військовослужбовців зс рф чи інших військових формувань держави-агресора, діючи умисно, на порушення законів та звичаїв війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області, на порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р., а також інших норм міжнародного гуманітарного права, умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту. А саме, трьох військовослужбовців 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон (hors de combat) після отримання поранень і контузій різних ступенів тяжкості", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Це кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи буде передано Міжнародному кримінальному суду.

"Рано чи пізно воєнні злочинці з російської федерації відповідатимуть за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом", - наголошується в повідомленні.

Загиблих воїнів було евакуйовано з поля бою.

Теги: #вбивство #військовополонені

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