Мінкультури внесло російського блогера Стаса "Ай, Как Просто!" до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського блогера і телеведучого Станіслава Васильєва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, до списку увійшов російський блогер і телеведучий Станіслав Васильєв (творчий псевдонім Стас "Ай, Как Просто!").

Отже, у 2023 році Мінкультури внесло до переліку трьох росіян, і наразі в ньому є 214 осіб.