Події

16:01 28.12.2023

Мінкультури внесло російського блогера Стаса "Ай, Как Просто!" до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

1 хв читати
Мінкультури внесло російського блогера Стаса "Ай, Как Просто!" до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського блогера і телеведучого Станіслава Васильєва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, до списку увійшов російський блогер і телеведучий Станіслав Васильєв (творчий псевдонім Стас "Ай, Как Просто!").

Отже, у 2023 році Мінкультури внесло до переліку трьох росіян, і наразі в ньому є 214 осіб.

Теги: #перелік #нацбезпека #блогер_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 26.12.2023
Мінкультури у 2023 році внесло двох росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Мінкультури у 2023 році внесло двох росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

15:18 27.11.2023
Перебування у профільному комітеті Безуглої є загрозою національній безпеці - Веніславський

Перебування у профільному комітеті Безуглої є загрозою національній безпеці - Веніславський

11:15 09.10.2023
Мінсоцполітики оприлюднило перелік протезних підприємств і виробників засобів реабілітації

Мінсоцполітики оприлюднило перелік протезних підприємств і виробників засобів реабілітації

20:31 29.09.2023
НАЗК призупиняє статус угорського OTP Bank і пяти грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни на час проведення переговорів

НАЗК призупиняє статус угорського OTP Bank і пяти грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни на час проведення переговорів

17:04 03.08.2023
УІНП підготував перелік назв населених пунктів, які слід перейменувати

УІНП підготував перелік назв населених пунктів, які слід перейменувати

19:51 30.07.2023
Єрмак: Наступна зустріч із обговорення української Формули миру незабаром відбудеться в Саудівській Аравії

Єрмак: Наступна зустріч із обговорення української Формули миру незабаром відбудеться в Саудівській Аравії

19:11 28.04.2023
Адміністрування переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, знову перейшло до Мінкультури

Адміністрування переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, знову перейшло до Мінкультури

16:50 24.04.2023
Держкомтелерадіо України передав Нацполіції скриншоти сторінок сайту, матеріали якого становлять загрозу національній безпеці

Держкомтелерадіо України передав Нацполіції скриншоти сторінок сайту, матеріали якого становлять загрозу національній безпеці

07:47 21.03.2023
Профільний комітет заслухав кандидата в міністри з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна

Профільний комітет заслухав кандидата в міністри з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна

09:32 12.01.2023
Мінкультури у 2022 році внесло трьох росіян та виключило одного з переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури у 2022 році внесло трьох росіян та виключило одного з переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Жителі Миргорода чули звук вибуху під час повітряної тривоги

Просідання будівлі дитсадка в Шевченківському районі Києва може бути пов'язане з порушеннями під час будівництва укриття - прокуратура

Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

Цивільне судно, що прямувало під завантаження зерном, підірвалося на ворожій міні в Чорному морі, поранені двоє моряків

В охороні правопорядку на новорічні свята буде задіяно 30 тисяч поліцейських

ОСТАННЄ

До АРМА передано активи російських олігархів на 11,5 млрд грн - ДБР

Перерви в засіданнях уряду України в новорічний період не буде, прем'єр працюватиме

Жителі Миргорода чули звук вибуху під час повітряної тривоги

Просідання будівлі дитсадка в Шевченківському районі Києва може бути пов'язане з порушеннями під час будівництва укриття - прокуратура

РФ вивела в Чорне море три ракетоносії із сумарним залпом 16 ракет

30 окупантів, один танк і три БМП знищені внаслідок штурму росіянами Синьківки - Сирський

Зеленський призначив голів Донецької і Рівненської ОДА

Кабмін підвищив вартість низки сервісних послуг МВС із 1 січня 2024 року

Україна та Молдова домовилися про синхронізацію е-черги на українсько-молдовському кордоні

Унаслідок ДТП у турецькій провінції Сакар'я постраждали двоє українок - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА