Кислиця: Зібрали у Києві 18 учасників з іноземного боку, "пройшлися" по ключових документах на першій сесії

Радники з питань національної безпеки 15 країн, а також представники ЄС і НАТО в рамках першої сесії засідання у Києві обговорювали ключові документи, заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"Ми зібрали в Києві 18 учасників з іноземного боку, плюс Україна. Перша сесія засідання з національними радниками з питань безпеки була присвячена тому, що ми пройшлися по ключових документах, за винятком економічного документу", - сказав він за підсумками зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у Києві у суботу.

Кислиця зазначив, що економічний документ буде розглядатися на другій сесії за участі премʼєр-міністра України Юлії Свириденко та міністра економіки Олексія Соболева, які безпосередньо брали участь у переговорах з міжнародними партнерами у підготовці цього документу.

"Таким чином, на сьогоднішній день у нас представлена широка географія радників з національної безпеки, це 15 міжнародних країн, плюс міжнародні організації, це Європейський Союз, це Європейська комісія, Європейська рада, а також НАТО", - наголосив він.