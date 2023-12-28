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14:55 28.12.2023

Кабмін підвищив вартість низки сервісних послуг МВС із 1 січня 2024 року

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Кабмін підвищив вартість низки сервісних послуг МВС із 1 січня 2024 року

Кабінет Міністрів України підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року.

Згідно з постановою уряду №1386 від 27 грудня, внесено зміни до "Переліку платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, та розміру плати за їх надання".

Зокрема, з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів із надання сервісних послуг МВС:

  • видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;
  • прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн;
  • прийом практичного іспиту – з 13 до 420 грн;
  • реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 до 350 грн.
Теги: #мвс #подорожчання #сервіси

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