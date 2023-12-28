Події

12:05 28.12.2023

Унаслідок ворожого авіаудару на Харківщині поранено жінку, є витік газу в пошкоджених будинках

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Російські окупаційні війська обстріляли с. Глушківка Куп'янського району Харківської області, внаслідок обстрілу поранено жінку, пошкоджено будинки.

"Унаслідок авіаудару пошкоджено будинки, є витік газу... За попередніми даними, поранено жінку", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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