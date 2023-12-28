Помер екс-голова Єврокомісії Жан Делор

Колишній президент Європейської комісії Жак Делор (1985-1995 рр. на посаді) помер у віці 98 років, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Світ втратив далекоглядного державного діяча. Колишній президент Європейської комісії Жак Делор перетворив Європу, невпинно служачи ідеї цілісної та вільної Європи. Ми шануємо його спадщину, незмінно вірячи в це бачення та силу наших трансатлантичних зв'язків", - сказано у соцмережі Х Блінкена.

Раніше про смерть екс-голови Єврокомісії інформувала низка ЗМІ. Його дочка Мартін Обрі повідомила, що Делор помер уві сні в середу вранці у своєму паризькому будинку.