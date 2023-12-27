Події

23:14 27.12.2023

Обміни полоненими між Україною та РФ від серпня проходять як "польові" безпосередньо на лінії зіткнення, але їх не показують публічно

1 хв читати
Обміни полоненими між Україною та РФ від серпня проходять як "польові" безпосередньо на лінії зіткнення, але їх не показують публічно

Обміни полоненими між Україною та Російською Федерацією з серпня 2023 року відбуваються як "польові" безпосередньо на лінії зіткнення, але публічно інформація про них не розголошується, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Обміни були. Це так звані польові обміни, які публічно не показуються, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення. Як правильно, це робиться військовими частинами, що воюють один проти одного", – сказав омбудсмен в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UAразом" у середу.

При цьому Лубінець не став уточнювати навіть приблизну кількість людей, які вдалося обміняти таким чином, але зазначив, що іноді "польові" обміни проходять максимально швидко, без будь-яких попередніх умов.

Теги: #рф #україна #полонені #обмін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:29 27.12.2023
Камишин: питання з ремонтом танків на сьогоднішній день вирішено

Камишин: питання з ремонтом танків на сьогоднішній день вирішено

23:19 27.12.2023
Обмінний фонд з кінця літа поповнився не так суттєво, як хотілося б Україні

Обмінний фонд з кінця літа поповнився не так суттєво, як хотілося б Україні

22:54 27.12.2023
США виділяють Україні $250 млн військової допомоги

США виділяють Україні $250 млн військової допомоги

22:43 27.12.2023
Україна планує наступного року розпочати серійне виробництво снарядів 155-го калібру – Камишин

Україна планує наступного року розпочати серійне виробництво снарядів 155-го калібру – Камишин

22:33 27.12.2023
Українські військовополонені у дуже поганому фізичному стані перебувають на території Росії

Українські військовополонені у дуже поганому фізичному стані перебувають на території Росії

22:18 27.12.2023
"Гібридні" системи ППО вже працюють на полі бою

"Гібридні" системи ППО вже працюють на полі бою

22:12 27.12.2023
Лубинець про узаконення в Україні громадянських партнерств для одностатевих пар: Це має бути записано у національному законодавстві

Лубинець про узаконення в Україні громадянських партнерств для одностатевих пар: Це має бути записано у національному законодавстві

15:30 27.12.2023
IT-армія атакувала найбільшу ERP-систему в Росії і зупинила її роботу

IT-армія атакувала найбільшу ERP-систему в Росії і зупинила її роботу

15:21 27.12.2023
Україна і Молдова закрили 150 міжнародних пасажирських маршрутів

Україна і Молдова закрили 150 міжнародних пасажирських маршрутів

14:45 27.12.2023
СБУ знищила понад 500 російських танків у 2023 році

СБУ знищила понад 500 російських танків у 2023 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США виділяють Україні $250 млн військової допомоги

Зеленський провів наради з главами МВС, Мінфіну, Міноборони та Нацбанку

У рамках програми "єВідновлення" розпочинаємо виплати українцям, чиє житло було зруйноване росіянами, - Шмигаль

Так званого главу "ДНР" Пушиліна засуджено до 15 років в'язниці заочно - Офіс генпрокурора

Херсонський вокзал повернувся до роботи після обстрілів, рейси прибувають за графіком

ОСТАННЄ

Ігнат спростував заяву про перебування F-16 в Україні

Омбудсмен Лубінець комісару ООН Тюрку: Україна не заслужила критику за законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії

У Дніпропетровській області невідомий у балаклаві обстріляв автомобіль, водій загинув

Омбудсмен Лубінець: У законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції

Відновлено електропостачання жителів Херсона

Польський уряд сподівається на швидке вирішення проблеми з блокадою українсько-польського кордону - Туск

Зеленський провів наради з главами МВС, Мінфіну, Міноборони та Нацбанку

В Україні є понад п'ять аналогів "Шахед-131" і один - "Шахед-136", які виробляються серійно - Камишін

Українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження противника

Росіяни за добу завдали 67 авіаційних ударів по території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА