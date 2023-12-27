Обміни полоненими між Україною та РФ від серпня проходять як "польові" безпосередньо на лінії зіткнення, але їх не показують публічно

Обміни полоненими між Україною та Російською Федерацією з серпня 2023 року відбуваються як "польові" безпосередньо на лінії зіткнення, але публічно інформація про них не розголошується, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Обміни були. Це так звані польові обміни, які публічно не показуються, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення. Як правильно, це робиться військовими частинами, що воюють один проти одного", – сказав омбудсмен в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UAразом" у середу.

При цьому Лубінець не став уточнювати навіть приблизну кількість людей, які вдалося обміняти таким чином, але зазначив, що іноді "польові" обміни проходять максимально швидко, без будь-яких попередніх умов.