Україна планує наступного року розпочати серійне виробництво снарядів 155-го калібру – Камишин

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив, що наступного року Україна має намір розпочати серійне виробництво снарядів 155 калібру за підтримки партнерів.

"Якщо говорити про артилерію натовського калібру, то можу сказати, що глобально світ цього року навіть не подвоївся. Якщо ми говоримо саме про 155 калібр, ми почали розробляти снаряди 155 калібру. У нас є дослідницькі зразки, з якими ми зараз проходимо випробування. І ми плануємо наступного року розпочати їх серійне виробництво. Але в цьому калібрі ми залежимо від наших партнерів, ми залежимо від постачання дефіцитних порохів, тому що такі порохи ніколи не виготовляла Україна", - сказав Камишин на прес-конференції у середу.

Він наголосив, що саме "натовські" пороху Україна ніколи не виготовляла, тому сподівається на підтримку у цьому партнерів.

"І готові розпочати серійне виробництво, тому що частину елементів ми вже освоїли", – додав міністр.