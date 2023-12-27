Події

16:16 27.12.2023

"Нова пошта" і "Повернись живим" за 7 міс.-2023 зібрали 330 млн грн на засоби зв'язку для ППО

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Група компаній "Нова пошта" у співпраці з благодійним фондом "Повернись живим" зібрали понад 330 млн грн на комплексний зв'язок для сил протиповітряної оборони в рамках проєкту "Запакуй небо - прокачай ППО", повідомила пресслужба поштового оператора у вівторок.

"Процес виробництва такого сучасного обладнання для військових дуже складний, тривалий і дорогий... Незважаючи на всі складнощі, мета, яку ми ставили разом із "Повернись живим", досягнута", - прокоментував результати співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Климов.

За зібрані кошти "Нова пошта" та "Повернись живим" закуплять рюкзаки мобільної вогневої групи, що містять усі необхідні види зв'язку, переносні командні пункти у вигляді кейса вагою 60 кг та рухомі командні пункти-вантажівки, що забезпечить можливість віддавати команди військам під час руху.

Згідно з повідомленням компанії, збір тривав з 1 червня до 26 грудня. "Нова пошта" задонатила на проєкт 183,6 млн грн: із кожної посилки, відправленої в поштомат або з поштомата, компанія перераховувала 10 грн на проєкт, а також щомісяця окремо вносила благодійні внески на підтримку збору.

Уточнено, що решту суми зібрано завдяки донатам українців на рахунок або банку проєкту - 118,2 млн грн, донатам друзів і партнерів проєкту, серед яких бізнес і відомі блогери, - 26,6 млн грн, а також завдяки купівлі мерчу "Нової пошти" та надсиланню посилок в упаковці лімітованої серії - 6,3 млн грн.

Теги: #нова_пошта #ппо #повернись_живим

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