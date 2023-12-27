Тарнавський: Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський не виключає, що 2024 рік буде ще важчим на фронті.

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали. Тому, як кажуть, нам – удачі, ну, а їм – вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий", - сказав генерал в інтерв'ю "ВСС Україна".

Відповідаючи на запитання, чи реально наступного року завершити війну, Тарнавський сказав: "Питання "завершити війну" я ніколи не ставлю. Питання – перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога", - зазначив Тарнавський.