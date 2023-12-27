Події

11:05 27.12.2023

Тарнавський: Окупанти активно застосовують для наступу броньовану техніку - близько 60% знищують наші воїни

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Тарнавський: Окупанти активно застосовують для наступу броньовану техніку - близько 60% знищують наші воїни

Російські окупанти активно застосовують для наступу броньовану техніку - близько 60% знищують наші воїни, решта швидко відступають, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав семи авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 994 артобстріли. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Загальні втрати ворога сягнули 348 осіб. Також знищено 35 одиниць військової техніки. Зокрема, три танки, одну ББМ, 28 БПЛА та два автомобілі. Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено.

 

Теги: #війна #таврія #тарнавський

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