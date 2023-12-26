Події

11:25 26.12.2023

Тактична авіація атакувала ВДК РФ "Новочеркаськ" крилатими ракетами - ПС ЗСУ

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Тактична авіація атакувала ВДК РФ "Новочеркаськ" крилатими ракетами - ПС ЗСУ

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що великий десантний корабель (ВДК) Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії був атакований крилатими ракетами.

Відповідаючи на запитання, якими саме засобами, ракетами поцілили по російському кораблю "Новочеркаськ", Ігнат сказав: "Крилатими".

"А що тут конкретизувати? У нас не так багато цих засобів на озброєнні, які нам передали партнери", - заявив він в ефірі "Радіо Свобода. Ранок".

Ігнат нагадав, що Україна має ракети Storm Shadow і Scalp на озброєнні.

Він зазначив, що оприлюднені в мережі відео вказують на те, який потужний був вибух, детонація, тому після такого "вижити кораблю вкрай важко".

"Тому що це вже не ракети: це вибухнув боєкомплект. Що саме там було - чи це "Шахеди", чи це боєприпаси, дізнаємося пізніше", - сказав речник.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що внаслідок військової операції знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ" зі складу флоту РФ.

 

Теги: #пс_зсу #ігнат

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