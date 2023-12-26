Події

03:43 26.12.2023

Іспанія відправить військову місію до Словаччини для захисту східного флангу НАТО

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Іспанія відправить військову місію до Словаччини для захисту східного флангу НАТО

У січні Іспанія відправить військову місію у складі 600 військовослужбовців до Словаччини для захисту східного флангу НАТО, повідомило видання ABC.

"Збройні сили розпочнуть 2024 рік із нового розгортання у Словаччині. Загалом 600 військовослужбовців складатимуть цю нову місію, спрямовану на посилення присутності Атлантичного альянсу на його східному фланзі". - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що нову місію в Словаччині посилять бойові танки Leopard і вертольоти.

Теги: #нато #словаччина #іспанія

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