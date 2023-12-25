Події

19:12 25.12.2023

У період новорічних свят чергування в посиленому режимі нестимуть 20 тис. поліцейських і 7 тис. рятувальників

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У період новорічних свят чергування в посиленому режимі нестимуть 20 тис. поліцейських і 7 тис. рятувальників

У період новорічних і різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Національна поліція працюватимуть у посиленому режимі. 20 тисяч поліцейських і 7 тисяч рятувальників гарантуватимуть безпеку громадян, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"ДСНС, зокрема, забезпечуватиме захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій. На цілодобовому чергуванні перебуватиме понад 7 тисяч осіб та 2 тисячі 200 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки і 3 повітряні судна. У разі ускладнення ситуації можливе посилення сил і засобів ДСНС до 11 тисяч 400 осіб і близько 4 тисяч 900 одиниць техніки", - зазначається в повідомленні.

Крім того, 20 тисяч поліцейських забезпечуватимуть правопорядок і безпеку дорожнього руху по всій території України. Основні зусилля правоохоронців спрямовані до храмів, де відбуваються богослужіння та місць масового перебування громадян. Тут нестимуть службу оперативні підрозділи на випадок виявлення підозрілих осіб та загрози терористичного акту.

У міністерстві також нагадали про необхідність дотримуватися комендантської години в період свят, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також про те, що використання салютів, феєрверків і петард заборонено.

"Пам'ятайте - використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард - заборонено законом. В Україні діє заборона на: використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класу F2, F3, F4; продаж та/або передачу в будь-який спосіб феєрверків класу F2, F3, F4; продаж та/або передачу в будь-який спосіб феєрверків класу F1 особам, що не досягли 16-річного віку", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #поліція #свята

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