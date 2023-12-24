Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області

Російські окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано близько ста вибухів, інформувала обласна військова адміністрація на 21.00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 94 вибухи. Обстріли зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотинська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Шалигінська громади", - сказано в повідомленні.

За даними обладміністрації, росіяни скинули 24 міни на територію Великописарівської громади, так само мінометного обстрілу зазнали Новослобідська (22 вибухи) та Зноб-Новгородська (2 вибухи) громади.

Також повідомляється, що по ворог бив з артилерії по Шалігінській громаді (3 вибухи) та Хотинській громаді, тут зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (3 вибухи) та мінометів (4 вибухи), по Білопільській громаді було зроблено артилерійський (13 вибухів) та мінометний (8 вибухів) обстріл

По Юнаківській громаді з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух) та мінометний обстріл (3 вибухи).

У Краснопільській громаді з БпЛА здійснено скидання 1 вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух), зафіксовано обстріл з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (5 вибухів).