Генсек ООН без оптимізму ставиться до ідеї відновлення "зернової угоди"

ООН перебуває в контакті з усіма сторонами з питання відновлення Чорноморської зернової угоди, але при цьому в нинішній ситуації не бачить великого сенсу у відновленні минулих домовленостей, заявив у п'ятницю генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Ми перебуваємо в контакті з обома сторонами і намагаємося знайти нові форми. При цьому я не думаю, що відновлення "зернової угоди" має сенс", - заявив Гутерреш під час пресконференції в Нью-Йорку.

При цьому він зазначив, що вважав би корисним "мати умови для свободи судноплавства в Чорному морі".

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморська", "Одеси" та "Південного") і зі зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі - на два місяці. Москва не стала продовжувати "зернову угоду" і 17 липня направила Анкарі, Києву та ООН свої заперечення.