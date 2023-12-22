Події

09:51 22.12.2023

На Миколаївщині є влучання в інфраструктурний об'єкт, в Одеській - пошкоджено зерносховище

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На Миколаївщині є влучання в інфраструктурний об'єкт, в Одеській - пошкоджено зерносховище

Підрозділи ППО минулої ночі знищили на південному напрямку 17 БПЛА типу "Shahed-131/136", водночас у Миколаївській області зафіксовано влучання в один з інфраструктурних об'єктів, на Одещині - уламками збитого БПЛА пошкоджено зерносховище.

"Підрозділами протиповітряної оборони знищено 17 БПЛА типу "Shahed-131/136", випущених з тимчасово окупованого Криму. 10 дронів знищено на Миколаївщині. 4 на Херсонщині, 3 на Одещині", - повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України в п'ятницю.

"На жаль, не обійшлося без влучань: на Миколаївщині на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Люди не постраждали", - інформує пресслужба.

На Одещині "ворог знов намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Втім, уламками збитого БПЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства. Постраждалих не зафіксовано", - наголошують у Силах оборони півдня.

Теги: #бпла_рф #південь

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