На півдні України минулої доби зафіксовано 330 ворожих обстрілів, майже 700 ударів дронами-камікадзе та 380 скидів з БпЛА

На півдні України минулої доби зафіксовано 330 ворожих обстрілів, окупанти завдали майже 700 ударів дронами-камікадзе та здійснили 380 скидів з БпЛА, повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

"На півдні України противник не зменшує кількості штурмових дій, а також продовжує активно застосовувати артилерію і авіацію, завдаючи ударів по позиціях Сил оборони України і прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах", - йдеться у повідомленні пресслужби в четвер.

За даними Сил оборони півдня, минулої доби "зафіксовано 330 ворожих обстрілів з використанням майже 1350 боєприпасів… окупанти нанесли майже сімсот ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 380 скидів з БпЛА, використавши 465 боєприпасів. Також були зафіксовані 2 удари баражуючими боєприпасами типу "Молния". Засобами ОУВ Таврія знищено 3 БПЛА типу "Шахед"".

Повідомляється, що від артобстпілів і ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зафіксовано 45 ударів по 18 населених пунктах, зокрема по Херсону, Нікополю, Марганцю, Антонівці, Камянському та інших.

Загалом за добу на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак на позиції наших військ поблизу Новополя, Богатиря, Новосілки та Зеленого Поля. На гуляйпільському напрямку противник завдає масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, а також здійснив три невдалі спроби штурмів в районі Червоного. На оріхівському напрямку ЗСУ успішно відбили 4 ворожих атаки районах Щербаків і Степового.

"На придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. В районі Антонівських мостів здійснив одну безуспішну спробу штурмових дій", - додали у пресслужбі Сил оборони півдня України.