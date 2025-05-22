Інтерфакс-Україна
Події
09:37 22.05.2025

На півдні України минулої доби зафіксовано 330 ворожих обстрілів, майже 700 ударів дронами-камікадзе та 380 скидів з БпЛА

2 хв читати
На півдні України минулої доби зафіксовано 330 ворожих обстрілів, майже 700 ударів дронами-камікадзе та 380 скидів з БпЛА

На півдні України минулої доби зафіксовано 330 ворожих обстрілів, окупанти завдали майже 700 ударів дронами-камікадзе та здійснили 380 скидів з БпЛА, повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

"На півдні України противник не зменшує кількості штурмових дій, а також продовжує активно застосовувати артилерію і авіацію, завдаючи ударів по позиціях Сил оборони України і прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах", - йдеться у повідомленні пресслужби в четвер.

За даними Сил оборони півдня, минулої доби "зафіксовано 330 ворожих обстрілів з використанням майже 1350 боєприпасів… окупанти нанесли майже сімсот ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 380 скидів з БпЛА, використавши 465 боєприпасів. Також були зафіксовані 2 удари баражуючими боєприпасами типу "Молния". Засобами ОУВ Таврія знищено 3 БПЛА типу "Шахед"".

Повідомляється, що від артобстпілів і ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зафіксовано 45 ударів по 18 населених пунктах, зокрема по Херсону, Нікополю, Марганцю, Антонівці, Камянському та інших.

Загалом за добу на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак на позиції наших військ поблизу Новополя, Богатиря, Новосілки та Зеленого Поля. На гуляйпільському напрямку противник завдає масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, а також здійснив три невдалі спроби штурмів в районі Червоного. На оріхівському напрямку ЗСУ успішно відбили 4 ворожих атаки районах Щербаків і Степового.

"На придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. В районі Антонівських мостів здійснив одну безуспішну спробу штурмових дій", - додали у пресслужбі Сил оборони півдня України.

Теги: #південь #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 22.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 11 людей

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 11 людей

07:31 22.05.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

06:44 22.05.2025
Окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області – Федоров

Окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області – Федоров

17:09 21.05.2025
Ворог дроном атакував ферму у Семенівській громаді Чернігівської області, загинув працівник ферми

Ворог дроном атакував ферму у Семенівській громаді Чернігівської області, загинув працівник ферми

07:21 21.05.2025
Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Київській області постраждала сім’я

Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Київській області постраждала сім’я

07:20 21.05.2025
Окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

Окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

10:31 20.05.2025
Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

09:54 20.05.2025
Окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий, 6 поранені

Окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий, 6 поранені

08:55 19.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

08:11 19.05.2025
Ворог атакував дронами дві громади Дніпропетровщини

Ворог атакував дронами дві громади Дніпропетровщини

ВАЖЛИВЕ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

ОСТАННЄ

Сенатори США Блюменталь і Грем зібрали понад 80 голосів на підтримку законопроєкту про жорсткі вторинні санкції проти РФ

Україна і Велика Британія запустили співпрацю у сфері науки, технологій та інновацій

Петиція до Кабміну про підвищення зарплати військовим набрала 25 тис. голосів

Одна людина загинула, вісім постраждали внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині

Літня жінка загинула через удар російської артилерії в Херсоні - Прокудін

Уламки ворожого БпЛА впали на території школи одного з районів у Києві

Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 99 од. автотехніки - Генштаб

США найрішучіше засуджують вбивство співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні

22 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА