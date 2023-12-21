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19:57 21.12.2023

Зеленський закликав перед Різдвом приділити максимальну увагу захисту фронтових і прифронтових регіонів

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Зеленський закликав перед Різдвом приділити максимальну увагу захисту фронтових і прифронтових регіонів

Президент України Володимир Зеленський напередодні Різдва закликав військовослужбовців і населення приділити максимальну увагу захисту фронтових і прифронтових регіонів, зокрема Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

"Зараз, у передріздвяний час, усім у нашій державі варто памʼятати, що цей час – час для зосередженості, час для роботи, час для того, щоб мати можливість розслабитись потім", - сказав він у відеозверненні.

Він наголосив, що "Харківщина та Луганщина, Донеччина та Запоріжжя, Херсонщина та кожен інший наш регіон, де зараз вирішується доля держави – нашими воїнами, усім нашим народом".

"Максимальна енергія - заради того, щоб Україна могла досягти й досягала своїх цілей. Я дякую всім, хто живе саме так, хто б'ється і працює заради України", - заявив президент.

 

Теги: #оборона #фронт #посилення

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