Події

16:12 21.12.2023

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на EUR106 млн

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Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на EUR106 млн

Фінляндія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги на EUR106 млн, повідомило Міністерство оборони.

"Фінляндія постачає Україні нові зразки оборонної техніки. Рішення про це ухвалив президент республіки 21 грудня за пропозицією уряду. Це 21-ше постачання оборонного обладнання з Фінляндії в Україну. За оцінками, заміна обладнання, включеного до цієї партії, коштуватиме Фінляндії приблизно EUR106 млн", - ідеться в повідомленні на сайті Міноборони Фінляндії.

Теги: #україна #фінляндія #військова_допомога

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