Росіяни вдев'яте атакували прифронтову теплоелектростанцію "ДТЕК" за останні 2 місяці

У середу, 20 грудня, після інтенсивного обстрілу вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій "ДТЕК" у прифронтовій області.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі у середу.

Водночас зазнало пошкоджень обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

"За останні два місяці це вже дев'ята атака на прифронтову теплоелектростанцію", - констатували в "ДТЕК".