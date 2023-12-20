Події

20:41 20.12.2023

Росіяни вдев'яте атакували прифронтову теплоелектростанцію "ДТЕК" за останні 2 місяці

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Росіяни вдев'яте атакували прифронтову теплоелектростанцію "ДТЕК" за останні 2 місяці

У середу, 20 грудня, після інтенсивного обстрілу вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій "ДТЕК" у прифронтовій області.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі у середу.

Водночас зазнало пошкоджень обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

"За останні два місяці це вже дев'ята атака на прифронтову теплоелектростанцію", - констатували в "ДТЕК".

 

Теги: #атака #дтек #тес

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