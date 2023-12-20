Події

20:10 20.12.2023

США у 2024 році продовжать допомагати Україні

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США у 2024 році продовжать допомагати Україні

У прийдешньому 2024 році США продовжать підтримувати Україну і співпрацювати з союзниками і партнерами для боротьби з викликами з боку Пекіна, заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми продовжимо закликати країни в усьому світі підтримувати свободу і незалежність України", - заявив Блінкен на підсумковій пресконференції 2023 року.

За його словами, зараз НАТО більше і сильніше, ніж будь-коли за останні 75 років, і союзники, до яких, на його думку, незабаром долучиться Швеція, продовжать підтримувати Україну.

Блінкен знову зазначив, що вважає важливим, щоб Конгрес США схвалив виділення додаткових коштів на підтримку України.

Держсекретар також заявив, що США й надалі працюватимуть із союзниками для вирішення проблем, пов'язаних із Пекіном.

"Ми продовжимо контактувати з Китаєм з позиції сили", - зазначив він.

Блінкен заявив, що США працюють з G7 і ЄС тісніше, ніж будь-коли, для боротьби з викликами, які ставить Пекін. Він також додав, що триває зміцнення координації та кооперації між НАТО та індо-тихоокеанськими союзниками.

Сферами, які викликають занепокоєння, він назвав китайські торговельні та економічні практики, мир і стабільність у Тайванській протоці та права людини.

Також Блінкен пообіцяв, що у 2024 році США продовжать надавати підтримку Ізраїлю, який веде боротьбу проти ХАМАС.

 

 

Теги: #сша #китай #україна #плани

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