Події

16:53 20.12.2023

Україна не відправляла своїх військових у Сектор Гази - МЗС

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Україна не відправляла своїх військових у Сектор Гази - МЗС

Україна не відправляла своїх солдатів у Сектор Гази або будь-який інший регіон світу, наголосив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна не відправляла своїх солдатів у Сектор Гази або будь-який інший регіон світу. Українська армія захищає свою територію від російської агресії. Можливо, Arabiya TV говорить про громадян Ізраїлю українського або слов'янського походження, але вони не мають жодного стосунку до української держави. Ми сподіваємося на якнайшвидший мир на Близькому Сході", - написав він у Х (Twitter).

Раніше телеканал Al Arabiya TV показав відео з військовими, стверджуючи, що "українці беруть участь у лавах ізраїльської армії під час війни на Газі". 

Теги: #мзс #військові #спростування #сектор_гази

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