Голові ЦВК і двом російським політтехнологам заочно повідомлено про підозру за організацію незаконних виборів в окупованих районах

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру голові центральної виборчої комісії РФ Еллі Памфіловій, причетній до масштабної фальсифікації незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України, а також двом її спільникам.

"До протиправної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих - кремлівського політтехнолога Павла Андреєва, якого у 2021 році призначили представником російської ЦВК, та його колегу Людмилу Маркіну. За вказівкою Памфілової вони брали участь у створенні окупаційних тервиборчкомів і штучній легітимізації фейкового плебісциту. Для цього обидва фігуранти голосували за створення псевдовиборчих установ у захопленій частині України із залученням до їхнього складу місцевих колаборантів. Після проведення зрежисованих виборів підлеглі Памфілової особисто засвідчували сфабриковані результати примусового волевиявлення", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в середу.

Також встановлено, що Памфілова безпосередньо організовувала фінансування нелегальних окупаційних виборчкомів, зокрема видачу зарплат їхнім представникам і витрати на виготовлення бюлетенів.

Усім трьом російським чиновникам слідчі Служби безпеки повідомили про заочну підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групи осіб); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групи осіб).

Раніше, у серпні поточного року, Памфілова вже отримала заочну підозру за матеріалами СБУ за підготовку незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Оскільки фігуранти перебувають на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України, зазначили у спецслужбі.