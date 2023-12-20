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11:51 20.12.2023

Ухвалена ГА ООН оновлена резолюція охоплює ситуацію з правами людини на всіх тимчасово окупованих РФ територіях України - МЗС

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Ухвалена ГА ООН оновлена резолюція охоплює ситуацію з правами людини на всіх тимчасово окупованих РФ територіях України - МЗС

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН 78 голосами оновленої резолюції "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

"На відміну від попередніх аналогічних резолюцій, цьогорічний документ охоплює ситуацію з правами людини на всіх тимчасово окупованих РФ територіях України, що забезпечить посилену увагу ООН та міжнародної спільноти до усіх злочинів та грубих порушень, які вчиняє російська окупаційна влада проти місцевого населення на цих територіях", - ідеться в коментарі МЗС.

У відомстві також наголосили, що ГА ООН підтвердила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і невизнання будь-яких змін статусу українських територій, включно з результатами будь-яких т. зв. виборів.

"Вітаємо той факт, що статус тимчасово окупованих РФ територій України, включно з Автономною Республікою Крим і містом Севастополь, як невід’ємних частин суверенної території України, залишається принциповою позицією Генеральної Асамблеї. У цьому зв’язку Генеральна Асамблея ООН вимагає від Російської Федерації негайно припинити агресію проти України та вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначили в МЗС.

Так, резолюція засуджує триваюче нехтування Росією нормами міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, незаконне утримання під вартою цивільних українських громадян, застосування тортур і катувань, дискримінацію жителів тимчасово окупованих територій.

Крім цього, ГА закликає РФ припинити депортацію українських дітей і надати інформацію відповідним агентствам ООН і міжнародним організаціям, зокрема список усіх депортованих українських дітей, включно з тими, чий статус було змінено, усиновленими або переданими під опіку прийомних батьків, а також вжити всіх необхідних заходів для безпечного повернення цих дітей.

Як зазначили в МЗС, ГА ООН наголошує, що РФ як держава-окупант несе повну відповідальність за катастрофічні наслідки для економіки, сільськогосподарської діяльності та екології регіону, спричинені підривом Каховської ГЕС, на окупованій нею території, та засуджує ненадання РФ гуманітарного доступу ООН для допомоги постраждалому населенню. Також ГА засуджує захоплення Запорізької АЕС, її персоналу та створення постійних ризиків і загроз, передусім безпрецедентної ядерної та радіаційної небезпеки для населення України, сусідніх держав і міжнародного співтовариства, а також цілеспрямованих терористичних атак ракетами та БПЛА по цивільній інфраструктурі.

Крім того, у резолюції наголошується на неприпустимості атак на українську цивільну портову інфраструктуру та зернові термінали, триваючої блокади українських портів.

У МЗС висловили вдячність міжнародному співтовариству за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету, прав людини та основних свобод, наголосивши, що повернення поваги до цих принципів стане найефективнішим способом досягнення всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні та посилення європейської та глобальної безпеки.

"Чітка позиція країн-членів ООН, які підтримали резолюцію, сприятиме притягненню до відповідальності усіх причетних до вчинення грубих порушень прав людини та воєнних злочинів та запобігатиме повторенню подібних злочинів у майбутньому", - заявили у відомстві.

Теги: #оон #окупація #права_людини

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