Події

11:34 20.12.2023

Керівник районного ТЦК у Запоріжжі організував схему для ухилянтів, якою скористалися щонайменше 300 осіб, - ДБР

1 хв читати

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили в Запоріжжі схему ухилення від мобілізації, якою встигли скористатися щонайменше 300 осіб.

"Працівники ДБР викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя", - повідомляється в телеграм-каналі ДБР у середу.

За інформацією бюро, керівник районного ТЦК і СП та троє його підлеглих надавали військовозобов'язаним повний пакет послуг для звільнення від військової служби. "Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат, потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби", - уточнюється в повідомленні.

За оперативними даними, протягом 2022-23 років за цією схемою ухилилися від мобілізації понад 300 осіб. Орієнтовна вартість незаконної послуги зловмисників становила $2-3 тис. з людини.

Співробітники ДБР здійснили обшуки за місцями проживання та роботи посадових осіб районного ТЦК.

 

Теги: #дбр #ухилянти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:01 14.12.2023
ДБР провело обшуки в офісі та на іспанській віллі колишнього військкома Одеси, майно заарештовано

ДБР провело обшуки в офісі та на іспанській віллі колишнього військкома Одеси, майно заарештовано

14:12 05.12.2023
ДБР розслідує можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон нардепом від ОПЗЖ

ДБР розслідує можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон нардепом від ОПЗЖ

10:19 05.12.2023
ДБР: Силам оборони передано 10 т російських автозапчастин, вилучених під час спроби нелегального ввезення в Україну

ДБР: Силам оборони передано 10 т російських автозапчастин, вилучених під час спроби нелегального ввезення в Україну

19:03 01.12.2023
ДБР затримало львівського митника, який за хабарі оформляв вантажі як "гуманітарку" і без сплати митних платежів

ДБР затримало львівського митника, який за хабарі оформляв вантажі як "гуманітарку" і без сплати митних платежів

15:25 30.11.2023
ДБР розслідує виявлення необлікованих мікросхем вартістю понад 65 млн грн у військовій частині на Житомирщині

ДБР розслідує виявлення необлікованих мікросхем вартістю понад 65 млн грн у військовій частині на Житомирщині

10:27 29.11.2023
ДБР викрило злочинну організацію, яка заволоділа стратегічними землями на Київській ГЕС

ДБР викрило злочинну організацію, яка заволоділа стратегічними землями на Київській ГЕС

14:52 27.11.2023
У Житомирській області затримано адвокатку, яка вимагала хабар у розмірі $30 тис. - ДБР

У Житомирській області затримано адвокатку, яка вимагала хабар у розмірі $30 тис. - ДБР

10:25 27.11.2023
Розслідування катастрофи гелікоптера у Броварах завершено, до загибелі людей призвели порушення правил безпеки експлуатації повітряного транспорту - ДБР

Розслідування катастрофи гелікоптера у Броварах завершено, до загибелі людей призвели порушення правил безпеки експлуатації повітряного транспорту - ДБР

13:40 25.11.2023
ДБР виявило в заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України" незадекларовані мільйони доларів

ДБР виявило в заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України" незадекларовані мільйони доларів

13:30 22.11.2023
НАЗК і ДБР виявили 6,1 млн грн необґрунтованих активів у керівниці Полтавського облуправління ДПС

НАЗК і ДБР виявили 6,1 млн грн необґрунтованих активів у керівниці Полтавського облуправління ДПС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 349 тис. особового складу

Уночі ППО знищила 18 із 19 "Шахедів", які атакували Україну

Окупанти завдали ударів по одному з найбільш постраждалих районів Харкова

У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

ОСТАННЄ

Ухвалена ГА ООН оновлена резолюція охоплює ситуацію з правами людини на всіх тимчасово окупованих РФ територіях України - МЗС

Голова НАДС Алюшина виступає за вдосконалення та повернення конкурсної процедури на держслужбі

УВКБ ООН виділить $10 млн на компенсації за програмою "Прихисток" - Мінреінтеграції

Окупанти обстріляли житлові та промислові квартали на Донеччині

До наглядової та експертної рад музею Голодомору-геноциду увійдуть представники діаспори й нащадки жертв Голодомору - Мінкультури

Понад половина українців згодна на порушення законів для якнайшвидшого покарання корупціонерів - соцопитування КМІС

Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи"

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 4 прикордонні села, пошкоджено будинки, постраждалих немає - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Херсонську громаду 27 разів за добу, поранено 11 мирних жителів

Окупанти вночі та вранці знову обстріляли Сумську область, зафіксовано 26 вибухів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА