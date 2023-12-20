Керівник районного ТЦК у Запоріжжі організував схему для ухилянтів, якою скористалися щонайменше 300 осіб, - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили в Запоріжжі схему ухилення від мобілізації, якою встигли скористатися щонайменше 300 осіб.

"Працівники ДБР викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя", - повідомляється в телеграм-каналі ДБР у середу.

За інформацією бюро, керівник районного ТЦК і СП та троє його підлеглих надавали військовозобов'язаним повний пакет послуг для звільнення від військової служби. "Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат, потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби", - уточнюється в повідомленні.

За оперативними даними, протягом 2022-23 років за цією схемою ухилилися від мобілізації понад 300 осіб. Орієнтовна вартість незаконної послуги зловмисників становила $2-3 тис. з людини.

Співробітники ДБР здійснили обшуки за місцями проживання та роботи посадових осіб районного ТЦК.