Окупанти вночі та вранці знову обстріляли Сумську область, зафіксовано 26 вибухів

Російські окупанти вночі та вранці знову завдавали ударів по прикордонню Сумської області, зафіксовано 26 вибухів, повідомили в обласній військовій адміністрації станом на 08.00 середи.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади", - зазначено в повідомленні.

За даними ОВА, загарбники обстріляли з міномета громади: Середино-Будську (4 вибухи), Великописарівську (2 вибухи), Краснопільську (5 вибухів).

Крім того, по Свеській громаді з території РФ здійснено обстріл із реактивної системи залпового вогню (7 вибухів). Також піддано обстрілу з РСЗВ і міномета Хотинську громаду (10 вибухів).