Події

01:35 20.12.2023

У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

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У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

 У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в ніч на 20 грудня.

"Під час вечірнього обстрілу Херсона російськими окупантами постраждали 9 осіб, із них 4 - діти (13, 4, 2 і 10 років). Чотирьох травмованих - матір із трьома дітьми госпіталізовано. Стан середній. У них контузія і вибухова травма", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

За словами Мрочка, п'ятьом пораненим надано медичну допомогу на місці (1 дитина і 4 дорослих). Від госпіталізації вони відмовилися.

Раніше повідомлялося про постраждалу сім'ю - матір із трьома дітьми.
 

Теги: #херсон #україна #обстріл

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