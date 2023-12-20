У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в ніч на 20 грудня.

"Під час вечірнього обстрілу Херсона російськими окупантами постраждали 9 осіб, із них 4 - діти (13, 4, 2 і 10 років). Чотирьох травмованих - матір із трьома дітьми госпіталізовано. Стан середній. У них контузія і вибухова травма", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

За словами Мрочка, п'ятьом пораненим надано медичну допомогу на місці (1 дитина і 4 дорослих). Від госпіталізації вони відмовилися.

Раніше повідомлялося про постраждалу сім'ю - матір із трьома дітьми.

