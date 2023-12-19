Події

21:42 19.12.2023

Сунак обговорив із новим прем'єр-міністром Польщі Туском допомогу Україні

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Сунак обговорив із новим прем'єр-міністром Польщі Туском допомогу Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, щоб привітати його з нещодавньою перемогою на виборах, а також обговорити тривалу війну в Україні, повідомляють на сайті уряду Великої Британії 19 грудня.

"Лідери обговорили триваюче вторгнення Росії в Україну, зазначивши, що Велика Британія і Польща є двома найближчими партнерами і захисниками України", - наголошується в повідомленні.

Зазначають, що обидва прем'єр-міністри також привітали тісне двостороннє співробітництво в сфері безпеки, оборони та промисловості між Великою Британією та Польщею, домовившись продовжувати співпрацю для захисту національної та загальноєвропейської безпеки і процвітання.

 

 

 

Теги: #україна #польща #британія #переговори

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