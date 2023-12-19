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13:53 19.12.2023

Обмін житлових сертифікатів на житло через "Дію" запрацює цього тижня - Зеленський

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Обмін житлових сертифікатів на житло через "Дію" запрацює цього тижня - Зеленський

Послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються як компенсація за зруйноване через російську агресію житло, запрацює в "Дії" вже цього тижня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Послуга, яку ми зараз запускаємо - обмін сертифіката в "Дії" на житло. Тепер це запрацює онлайн. Цей тиждень - стартовий, а далі послуга буде масштабуватися", - розповів президент на "Дія.Саміт" у Києві у вівторок.

За його словами, понад 574 тис. повідомлень про пошкоджене майно подано через "Дію". Загалом через російську агресію пошкоджено або знищено 318 тис. квартир і 208 тис. будинків, понад мільйон українців втратили житло.

Зеленський повідомив, що цьогоріч буде виплачено близько мільярда грн на відновлення пошкодженого майна.

Як повідомлялося, у межах програми "єВідновлення" станом на 18 грудня подано 7457 заяв на компенсацію, уже сформовано 1432 житлові сертифікати для обміну на нове житло. Середня ціна компенсації за зруйноване житло загалом в Україні становить 2 млн грн.

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

З 1 серпня в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, що не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

 

Теги: #житло #діяру #зеленський #євідновлення

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