На Чернігівщині внаслідок пожежі загинули мати і двоє дітей - ДСНС

У с. Гмирянці Чернігівської області внаслідок пожежі в житловому будинку загинули мати та двоє дітей, причину та обставини загоряння встановлюють, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Займання сталося у житловому будинку в с. Гмирянка Ічнянської територіальної громади. Ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години. На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019-го та 2020 років народження", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.