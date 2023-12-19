Події

13:11 19.12.2023

На Чернігівщині внаслідок пожежі загинули мати і двоє дітей - ДСНС

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У с. Гмирянці Чернігівської області внаслідок пожежі в житловому будинку загинули мати та двоє дітей, причину та обставини загоряння встановлюють, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Займання сталося у житловому будинку в с. Гмирянка Ічнянської територіальної громади. Ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години. На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019-го та 2020 років народження", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Теги: #пожежа #загибель #дснс

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