Ворог дев'ять разів обстріляв Сумщину

Росіяни в понеділок здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 60 вибухів, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська громади", - йдеться в повідомленні.

У Середино-Будській здійснено обстріл із АГС (25 вибухів).

У Шалигинській був обстріл зі стрілецької зброї.

У Краснопільській зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).

У Білопільській скоєно 7 вибухів із міномета і 3 вибухи зі ствольної артилерії.

У Великописарівській був обстріл з АГС (9 вибухів).

У Есманській росіяни скинули 4 міни на її територію.