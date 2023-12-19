Ворог дев'ять разів обстріляв Сумщину
Росіяни в понеділок здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 60 вибухів, повідомила пресслужба Сумської ОВА.
"Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська громади", - йдеться в повідомленні.
У Середино-Будській здійснено обстріл із АГС (25 вибухів).
У Шалигинській був обстріл зі стрілецької зброї.
У Краснопільській зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).
У Білопільській скоєно 7 вибухів із міномета і 3 вибухи зі ствольної артилерії.
У Великописарівській був обстріл з АГС (9 вибухів).
У Есманській росіяни скинули 4 міни на її територію.