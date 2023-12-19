Події

07:12 19.12.2023

Ворог дев'ять разів обстріляв Сумщину

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Ворог дев'ять разів обстріляв Сумщину

Росіяни в понеділок здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 60 вибухів, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська громади", - йдеться в повідомленні.

У Середино-Будській здійснено обстріл із АГС (25 вибухів).

У Шалигинській був обстріл зі стрілецької зброї.

У Краснопільській зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).

У Білопільській скоєно 7 вибухів із міномета і 3 вибухи зі ствольної артилерії.

У Великописарівській був обстріл з АГС (9 вибухів).

У Есманській росіяни скинули 4 міни на її територію.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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