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00:13 19.12.2023

12-й пакет санкцій ЄС проти РФ допоможе скоротити економічну основу війни

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12-й пакет санкцій ЄС проти РФ допоможе скоротити економічну основу війни

Президент України Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за ухвалення 12-го пакету санкцій проти Росії за її агресивну війну в Україні.

"Хочу подякувати нашим партнерам. У ЄС прийнято 12-й пакет санкцій. Важливо, що вперше з'являється заборона на російські алмази та діаманти. Нові заходи проти обходу санкцій і проти поставок до РФ алмазів та технологій подвійного призначення. Є нові обмеження імпорту з Росії" , - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Як він зазначив, "все це справді допоможе скоротити економічну основу війни".

Також, за словами президента, Україна продовжуватиме роботу з партнерами, щоб санкцій, які запроваджено Європою, працювали глобально.

Теги: #україна #єс #пакет #росія #санкції

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