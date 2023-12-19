12-й пакет санкцій ЄС проти РФ допоможе скоротити економічну основу війни

Президент України Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за ухвалення 12-го пакету санкцій проти Росії за її агресивну війну в Україні.

"Хочу подякувати нашим партнерам. У ЄС прийнято 12-й пакет санкцій. Важливо, що вперше з'являється заборона на російські алмази та діаманти. Нові заходи проти обходу санкцій і проти поставок до РФ алмазів та технологій подвійного призначення. Є нові обмеження імпорту з Росії" , - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Як він зазначив, "все це справді допоможе скоротити економічну основу війни".

Також, за словами президента, Україна продовжуватиме роботу з партнерами, щоб санкцій, які запроваджено Європою, працювали глобально.