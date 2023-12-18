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12:31 18.12.2023

Генштаб ЗСУ підтвердив виявлення пристроїв для прослуховування в кабінеті Залужного під час планової перевірки

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Генштаб ЗСУ підтвердив виявлення пристроїв для прослуховування в кабінеті Залужного під час планової перевірки

У неділю, 17 грудня, під час планової перевірки приміщень в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що з метою встановлення обставин зазначеної події, її наслідків та осіб до неї причетних повідомлено Службу безпеки України.

Як повідомлялося, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації Залужного. Провадження відкрито за статтею 359 ч. 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Водночас зазначалося, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися для роботи. Також у СБУ зазначили, що, за попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. 

Теги: #прослуховування #залужний

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