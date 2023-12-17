На Таврійському напрямку армія РФ продовжує активні піхотні атаки - Тарнавський

На Таврійському напрямку окупанти продовжують активні піхотні атаки і збільшили активність артилерії, за минулий день ворог здійснив понад тисячу артобстрілів наших позицій, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у неділю вранці.

"Ворог продовжує активні піхотні атаки і збільшив активність артилерійських підрозділів. Задіює для підтримки піхоти бронетехніку та авіацію. Так, учора російські загарбники в операційній зоні ОСУВ Таврія завдали 1 ракетного, 13 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень і здійснили 1044 артобстріли", - написав він у телеграм-каналі.

Водночас, за словами Тарнавського, загальні втрати окупантів учора, порівняно з попередньою добою, значно зросли - 576 осіб живої сили та 57 одиниць техніки. Зокрема, знищено 5 танків, 7 ББМ, 8 артсистем і 10 автомобілів.

"Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках", - додав командувач.