Події

04:57 16.12.2023

Шольц та Макрон розраховують, що Україна отримає EUR50 млрд фінансування

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Шольц та Макрон розраховують, що Україна отримає EUR50 млрд фінансування

Канцлер Німеччини Олаф Шольц налаштований оптимістично щодо виділення EUR50 млрд для України, передає Reuters.

"Ми маємо інші способи допомогти Україні, але ми не відмовилися від мети знайти рішення тут", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини та президент Франції Еммануель Макрон сподіваються, що Україна отримає допомогу від ЄС.

Як повідомлялося, позачергове засідання Європейської ради, на якому має бути ухвалене рішення про перегляд бюджету ЄС, так само як і про продовження фінансування України у розмірі EUR50 млрд на період до 2027 року, пройде наприкінці січня-лютого, але конкретної дати ще немає. У той же час, Європейська комісія має намір працювати над запасним варіантом, який дозволить це робити.

Теги: #україна #фінансування #шольц #надія

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