Події

19:29 15.12.2023

Наступного тижня розпочнуться переговори з Єврокомісією щодо сканування держсистеми України на її готовність до ЄС - Стефанішина

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Наступного тижня розпочнуться переговори з Єврокомісією щодо сканування держсистеми України на її готовність до ЄС - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що наступного тижня розпочнуться переговори з Європейською комісією щодо сканування державної системи України на її готовність до Європейського Союзу.

"Наступні кроки ми вже запланували. Наступного тижня вже розпочнуться переговори з Єврокомісією щодо сканування нашої державної системи та її готовності до Європейського Союзу", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Вона наголосила, що роботи вже розплановано на найближчі три місяці, зокрема готуватимуть переговорні рамки й формуватимуть команди.

Теги: #єс #євроінтеграція #держсистема

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