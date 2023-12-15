Наступного тижня розпочнуться переговори з Єврокомісією щодо сканування держсистеми України на її готовність до ЄС - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що наступного тижня розпочнуться переговори з Європейською комісією щодо сканування державної системи України на її готовність до Європейського Союзу.

"Наступні кроки ми вже запланували. Наступного тижня вже розпочнуться переговори з Єврокомісією щодо сканування нашої державної системи та її готовності до Європейського Союзу", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Вона наголосила, що роботи вже розплановано на найближчі три місяці, зокрема готуватимуть переговорні рамки й формуватимуть команди.