П'ятьох постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті оперують - обладміністрація

П'ятеро з 26 постраждалих унаслідок підриву гранат у приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області перебувають на операційному столі, решту тих, кого доправили у важкому стані, вже прооперовано, повідомив голова Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита.

"Щойно відвідав постраждалих, яких каретами швидкої допомоги доправили до Свалявської районної лікарні. Усі, хто потребував хірургічного втручання, уже прооперовані. П'ятьох людей ще оперують, їх доправили у важкому стані. Щодо них поки що інформації немає", - написав Микита в телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

За його словами, більшість отриманих поранень середнього ступеня тяжкості, життю людей не загрожують, лікарню забезпечено всім необхідним для надання професійної медичної допомоги. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу й перебувають під постійним наглядом лікарів.

"Менш ніж за 50 хвилин з моменту повідомлення про вибух усі постраждалі вже були в лікарні сусіднього району. Завдяки цьому врятовано життя наших людей", - зазначив Микита.

Як повідомлялося, семеро з 26 постраждалих унаслідок підриву гранат у Керецьківській сільраді потрапили до лікарні у важкому стані, а депутат сільради Сергій Батрин, який підірвав гранати, перебуває в реанімації.

Розпочато досудове розслідування щодо підриву гранат, яке кваліфіковано як терористичний акт і незаконне поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)".

За попередніми даними, 15 грудня 2023 року близько 12:00 на сесії сільської ради обговорювали питання ухвалення бюджету на 2024 рік. Під час засідання до зали увійшов депутат сільради Батрин і підірвав три гранати.