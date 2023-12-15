Семеро з 26 постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті - у важкому стані, зокрема підривник - прокуратура

Семеро з 26 постраждалих унаслідок підриву гранат у приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області перебувають у важкому стані, депутат, який підірвав гранати, також у реанімації, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо підриву гранат в адміністративному приміщенні Керецьківської сільської ради Хустського району. Подію кваліфіковано як терористичний акт і незаконне поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в п'ятницю.

За попередніми даними, 15 грудня 2023 року близько 12:00 на сесії сільської ради обговорювали питання ухвалення бюджету на 2024 рік.

"Під час засідання до зали увійшов один з депутатів і підірвав три гранати. Наразі відомо про 26 постраждалих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, з них семеро - у тяжкому стані", - зазначено в повідомленні.

У прокуратурі інформують: "Підривник також перебуває в реанімаційному відділенні медзакладу".

Встановлюють обставини інциденту, тривають першочергові слідчі дії.

На місці працює керівництво Закарпатської обласної та Хустської окружної прокуратур. Задіяні всі профільні служби, поліцейські, вибухотехніки.