ЄС знову заявляє про продовження підтримки України у відображенні російської агресії стільки, скільки знадобиться

Європейська рада знову заявляє про свою непохитну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну та військову підтримку Україні та її народу у відображенні російської агресії стільки, скільки потрібно.

Про це йдеться у висновках засідання Європейської ради, оприлюднених у четвер у Брюсселі в рамках першого дня роботи Ради.

"Європейська Рада знову заявляє про своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і підтверджує непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'єму. Європейська Рада нагадує про свої попередні висновки і підтверджує непохитну відданість Європейського Союзу продовжувати надавати сильну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно", - сказано в документі.

Лідери ЄС також запевнили, що ЄС та держави-члени продовжуватимуть задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України". Зокрема, Європейська рада наполягає на важливості своєчасної, передбачуваної та сталої військової підтримки України, зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС, а також через пряму двосторонню допомогу з боку держав-членів Європейська рада наголошує на гострій необхідності прискорити постачання ракет і боєприпасів, зокрема в рамках ініціативи про артилерійські боєприпаси в один мільйон пострілів, а також надати Україні більше систем ППО. Раді активізувати роботу з реформування Європейського фонду миру та подальшого збільшення його фінансування, ґрунтуючись на пропозиції Високого представника", - наголошується у висновках.