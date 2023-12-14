Події

09:35 14.12.2023

За ніч і вранці росіяни 11 разів обстріляли 6 громад у Сумській області - ОВА

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У ніч проти четверга та вранці російські окупанти здійснили 11 обстрілів у Краснопільській, Великописарівській, Свеській, Шалигинській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській громадах Сумської області, зафіксовано 32 вибухи, повідомляє обласна військова адміністрація.

Ворог обстріляв із гранатометів (АГС) Великописарівську громаду (12 вибухів), зі стрілецької зброї - Шалигинську, здійснив мінометний обстріл Свеської громади (два вибухи), Серединно-Будської громади (два вибухи), Великописарівської громади (вісім вибухів), Краснопільської громади (шість вибухів), окрім цього, росіяни скинули на територію Зноб-Новгородської громади дві міни. 

Теги: #обстріли #сумська_область

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