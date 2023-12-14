РФ вночі атакувала припортову інфраструктуру в Подунав'ї, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського кордону

У Подунав'ї війська РФ уночі атакували припортову інфраструктуру, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського кордону, пошкоджено зерносховища, повідомила пресслужба Сил оборони півдня в четвер уранці.

"У Подунав'ї ворог атакував припортову інфраструктуру, вже традиційно спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону. Від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ. Люди не постраждали", - йдеться в телеграм-каналі Сил оборони півдня.

Повідомляється, що ворог понад 6 годин поспіль, починаючи з вечора до глибокої ночі тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак і паралельно завдав ракетного удару.

39 БПЛА типу "Shahed-136/131" були випущені з тимчасово окупованого Криму по цивільній інфраструктурі. Сили протиповітряної оборони точно відпрацювали по всіх ударних дронах. 2 було знищено на Херсонщині, 5 на Миколаївщині та 32 на Одещині. Тут ворог спрямував свої атаки як на обласний центр, так і на південь області - Подунав'я.

Також зазначається, що ракетного удару ворог завдав, імовірно, із ЗРК С-300 по Миролюбівці на Херсонщині, де зруйновано приватний будинок, гараж, господарські споруди. Під завалами будинку загинула літня жінка. Пошкоджень завдано навчальному закладу та амбулаторії.

Крім того, за даними Сил оборони, ракетний удар сягнув і Снігурівки на Миколаївщині. Обійшлося без істотних ушкоджень і постраждалих.

Як повідомлялося раніше, в Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, переважно житлових, горіли приватні машини, попередньо відомо про 11 поранених мирних жителів, серед яких 3 дитини. Рятувальники оперативно загасили пожежі, розгорнули пункт обігріву.