Події

23:27 13.12.2023

РФ атакує південні області України, з Чорного моря летять кілька груп ударних БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

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РФ атакує південні області України, з Чорного моря летять кілька груп ударних БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

 Війська РФ атакують південні області, з Чорного моря летять кілька груп ударних БпЛА в напрямку півдня Одеської області, повідомили Повітряні сили ЗС України в середу ввечері.

"Атака ворожих БпЛА триває! Кілька груп ударних БпЛА з Чорного моря в напрямку півдня Одеської області! Також "Шахеди" в напрямку Сарати (Одеська обл)", - написано в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що "ворожі БпЛА рухаються в напрямку Ізмаїл, Рені".

Теги: #україна #південь #шахеди

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